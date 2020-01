Uomini e Donne, la delusione di Giovanna dopo la scelta di Giulio: ‘L’ho idealizzato come una persona che non è’ (Di martedì 21 gennaio 2020) Giovanna Abate, dopo non essere stata scelta da Giulio, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione di Uomini e Donne. Ecco che cosa ha detto l’ex corteggiatrice. Uomini e Donne: Giulio ha scelto Giulia Lunedì 20 gennaio è andata in onda la scelta di Giulio Raselli. Quest’ultimo ha confessato di essere arrivato ad una scelta consapevole, di aver lasciato parlare il cuore e di desiderare al suo fianco una persona. Quella persona è Giulia D’Urso e, quando l’ha comunicato a Giovanna, lei non l’ha presa molto bene. Giovanna ha detto di avere finalmente la sicurezza di essere stata presa in giro per quattro mesi e Giulio si è arrabbiato molto con lei. Il tronista ha detto che è riuscita a rovinare anche l’ultimo giorno e che non ha colpe se si è innamorato di un’altra persona. Giovanna non si è lasciata nemmeno toccare da lui che voleva ... kontrokultura

