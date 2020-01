Sanremo 2020, in bilico la presenza di Georgina Rodriguez: avrebbe chiesto troppo (Di martedì 21 gennaio 2020) Sanremo 2020, in bilico anche Georgina Rodriguez: avrebbe chiesto 100mila euro Presto Amadeus potrebbe dover fare i conti con un’altra assenza importante per il suo primo Festival di Sanremo. Dopo i forfait di Salmo e Monica Bellucci, annunciati nel corso della conferenza stampa di presentazione, adesso sarebbe in bilico un’altra ospite molto attesa: Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. A riportare l’indiscrezione è il quotidiano La Stampa. La 25enne è attesa per la serata di giovedì 6 febbraio, al fianco di Amadeus insieme alla conduttrice albanese Alketa Vejsiu. Da venerdì scorso però il suo contratto sarebbe in bilico, per cui non è così scontato che la vedremo sul palco dell’Ariston. “Qui sembra che il compenso conta. Sembra che il direttore di Rai1 Coletta abbia deciso una moratoria compensi troppo alti”, riferisce la giornalista ... tpi

