Sanremo 2020 | Amadeus nella bufera Ma ora parla ‘lui’ | “Fatelo lavorare in pace!”

Ancora deve prendere il via e già il Festival di Sanremo è al centro di numerose polemiche. Prima il conduttore e direttore artistico Amadeus è stato contestato per alcune frasi considerate sessiste sulla fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, poi per aver scelto tra i big il rapper Junior Cally che scrive testi violenti sulle donne. Inoltre, Monica Bellucci e l'artista Salmo hanno rinunciato a partecipare alla kermesse musicale più importante d'Italia. Adesso però arriva in sostegno di Amedeo Sebastiani una personalità di spicco della televisione italiana. Stiamo parlando di Maurizio Costanzo, che è intervenuto al popolare programma di Rai Radio 1, 'Un giorno da pecora'. Qui ha inoltre attaccato la Bellucci, Michelle Hunziker e Claudia Gerini. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono state le sue dichiarazioni. Che sicuramente faranno discutere

