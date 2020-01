LIVE Trento-Virtus Bologna 30-39, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: Gamble guida gli ospiti con 10 punti all’intervallo (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Trento: Forray 9; Bologna: Gamble 10 30-39 1/2 Markovic, ed è così che finisce il secondo quarto, con una buona reazione di Trento. Forray prova a fermare la corsa forsennata di Markovic, che fa vedere bene il fallo e guadagna altri due tiri liberi. Air ball di Mian da tre, restano 5″5 a Bologna. 30-38 2/2 Markovic. 30-36 1/2 Teodosic, e questa è una notizia. Fallo sul rimbalzo conseguente di Pascolo, in lunetta ci va Markovic. Fallo sul blocco di Lechthaler, secondo per lui. Time out in campo intanto, poi liberi per Teodosic. 30-35 Appoggio inventato dalla distanza abbastanza importante di Forray, Trento al minor divario da tempo. Dopo altri errori, ultimo minuto del quarto. 28-35 1/2 Hunter, rimessa Bologna. Antisportivo contro Lechthaler, dopo uno scontro multiplo con Pascolo e Hunter in cui però l’ex Siena ... oasport

