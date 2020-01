Kate Middleton mostra chi è la futura regina: look da favola (Di martedì 21 gennaio 2020) Che Kate Middleton voglia mettere in ombra Meghan Markle in modo definitivo? Il suo ultimo look riporta la moglie di William alla ribalta e l’abito è già sold out. Kate Middleton e William fanno gli onori di casa La regina Elisabetta è molto orgogliosa del nipote William e di Kate Middleton, e lo dimostra di continuo. Il 20 gennaio, ad esempio, la Sovrana ha lasciato ai Cambridge la grande responsabilità di incontrare i rappresentanti dei vari Stati invitati al UK-Africa Investment Summit. Un’occasione unica, in cui la regina ha lasciato ai nipoti le chiavi di Buckingham Palace e ha dato loro il grande onore di fare da padroni di casa. A tutti gli ospiti, infatti, il principe William ha detto: Mia nonna è molto dispiaciuta di non poter essere qui, ma tramite me e mia moglie vi fa i più calorosi auguri. A spiccare come protagonista assoluta della serata è stata Kate ... velvetgossip

