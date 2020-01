E morto Emanuele Severino, filosofo “dell’essere eterno” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) E' morto il filosofo Emanuele Severino. E' scomparso a Brescia lo scorso 17 gennaio ma si e' saputo soltanto oggi, per sua volonta'. Il filosofo, che avrebbe compiuto 91 anni il 26 febbraio, e' stato gia' cremato. Severino, era considerato uno dei piu' grandi filosofi, scrittori e intellettuali viventi. Una filosofia della risposta. Non c'e' miglior definizione per sintetizzare il pensiero di Emanuele Severino, nato a Brescia il 26 febbraio 1929. Il suo pensiero puo' essere considerato un costante tentativo di rifissare quei paletti filosofici fatti saltare da Martin Heidegger. Non e' un caso, infatti, che Severino si sia occupato del filosofo tedesco gia' nella sua tesi di laurea all'Universita' di Pavia nel 1950. A causa della mancanza di soluzione ai problemi posti, Heidegger viene considerato come il pensatore che piu' sistematicamente ha declinato la filosofia come modalita' ... ilfogliettone

CaFoscari : Addio al prof. Emanuele Severino. Il filosofo è morto il 17 gennaio a Brescia. Dal 2005 era Professore Emerito pres… - Corriere : Addio al filosofo Emanuele Severino: denunciò il predominio della tecnica - Corriere : Addio al filosofo Emanuele Severino: denunciò il predominio della tecnica -