Due ragazzi hanno trasformato la Terra nel panino più grande di sempre (Di martedì 21 gennaio 2020) Un’ impresa inutile ma estremamente divertente: trasformare il pianeta Terra in un enorme sandwich. Un ragazzo in Nuova Zelanda è riuscito ad accordarsi con un altro in Spagna per realizzare l’ambizioso progetto. I due si sono organizzati, ovviamente, su Reddit. Due ragazzi hanno trasformato la Terra nel panino più grande di sempre LEGGI ANCHE> La proposta di matrimonio ‘da favola’ VIDEO A far partire il treath su reddit è stato Etienne Naude, uno studente dell’universita di Auckland, Nuova Zelanda, con un sogno: realizzare un enorme panino con un ripieno molto particolare. Tra le fette di pane infatti ci sono i 12,724km. Per trovare una persona all’altro capo del panino, si è rivolto a Reddit. In molti si sono candidati, e molti calcoli sono stati fatti per trovare due location che fossero perfettamente allineate. La scelta alla fine è caduta sulla Spagna, ... giornalettismo

news_confusenet : Due ragazzi hanno fatto un sandwich con la Terra - MariaBallone : RT @IrisDiletta: Guardate questi due ragazzi come si sono divertiti sul set, sprizzavano goia di vivere ad ogni sorriso, sbagliavano battut… - tsmtnit : Ricerca Scientifica della Fondazione Dolomiti UNESCO ( -