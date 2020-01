Allarme Listeria: nota catena di supermercati ritira formaggio dagli scaffali, problemi di salute in caso di consumo (Di martedì 21 gennaio 2020) E’ stata rilevata presenza di Listeria monocytogenes in alcune confezioni dei lotti 21324 e 21324A del formaggio DOP, Puzzone di Moena. La nota catena di supermercati ALDI ha dunque richiamato le confezioni del formaggio a marchio “Regione che Vai” del fornitore Trentin S.p.A. La presenza di Listeria monocytogenes è stata riscontrata da ALDI durante un controllo di routine da un laboratorio accreditato, si legge in una nota odierna della catena dei supermercati, secondo cui non si possono escludere problemi di salute in caso di consumo. Si è deciso dunque per un ritiro a titolo preventivo del fornitore Trentin S.p.A. e ALDI che hanno provveduto al richiamo del prodotto per garantire la tutela del consumatore. Ad essere incriminata è la confezione da 200 g la cui vendita è stata bloccata. L’articolo, come spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei ... meteoweb.eu

