ABC: commissione sulla selezione per assunzioni dal collocamento obbligatorio (Di martedì 21 gennaio 2020) Comune di Napoli: informativa in commissione Trasparenza sulla selezione di ABC per assunzioni dal collocamento obbligatorio. La commissione consiliare Trasparenza, presieduta da Domenico Palmieri, ha incontrato il commissario straordinario di Acqua Bene Comune, Sergio D’Angelo, per essere informata circa le determinazioni di ABC sulla procedura selettiva intrapresa dall’azienda speciale per l’assunzione di personale iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio come persona diversamente abile (ai sensi dell’art. 1, della legge n. 68/99). Riscontrati errori nella procedura preselettiva, che era stata affidata ad una società esterna e che aveva ristretto la rosa a 60 candidati, l’ABC ha deciso, in forma di autotutela, di far partecipare “con riserva” tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti alla seconda fase che prevede un esame di idoneità da parte di una commissione ... 2anews

LatinaCorriere : Latina, dopo il mutuo l'Abc torna in commissione Bilancio - -