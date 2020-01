Voragine vicino al Colosseo, evacuato un palazzo (Di lunedì 20 gennaio 2020) evacuato un intero palazzo con 20 appartamenti in via Marco Aurelio a Roma, nei pressi del Colosseo. Secondo quanto si apprende, per via di un cedimento della strada si è aperta una Voragine che ha imposto alle autorità di prendere immediati provvedimenti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia locale: in via precauzionale sono state evacuate alcune famiglie per un totale di 22 persone, mentre un tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico. Dalle prime verifiche effettuate dai vigili del fuoco, si è resa necessaria l’interdizione temporanea all’utilizzo per due attività commerciali. Sul posto sono giunti, per le verifiche del caso, anche i poliziotti del commissariato Celio.#Roma #20gennaio, cedimento del manto stradale a ridosso di un edificio in via Marco Aurelio, vicino al #Colosseo: evacuato l'intero stabile dai #vigilidelfuoco, in corso ... blogo

