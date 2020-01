Virus misterioso, 32enne ricoverato in fin di vita: è il primo occidentale ad essere contagiato (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ash Shorley, turista inglese di 32 anni, è il primo occidentale ad aver contratto con molta probabilità il misterioso Virus cinese chiamato "CoronaVirus". Il ragazzo lotta tra la vita e la morte in un ospedale della Thailandia, dove è ricoverato da circa un mese dopo che un'infezione gli ha provocato il collasso di un polmone. Intanto, cresce la paura in tutto il mondo per la polmonite letale, arrivata anche in Giappone e Corea del Sud. fanpage

Agenzia_Ansa : #Cina, i casi del 'virus misterioso' che ha causato un focolaio nella città cinese di Wuhan sarebbero molti di più… - Agenzia_Ansa : #Cina, altri 17 casi del virus misterioso. Tre sono in gravi condizioni. Timori per le feste del Capodanno lunare… - Agenzia_Ansa : Cina, altri 17 casi del virus misterioso simile alla Sars -