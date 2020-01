Tennis | Ranking ATP 20 gennaio | Rafael Nadal in vetta tallonato da Djokovic | Berrettini

Tennis - Ranking WTA (20 gennaio 2020) : Simona Halep sale al terzo posto. Jasmine Paolini la miglior italiana : Una sola variazione nella top ten della classifica mondiale WTA alla vigilia degli Australian Open: la nipponica Naomi Osaka viene scavalcata dalla romena Simona Halep, che si porta in terza posizione. Sul trono resta saldissima l’australiana Ashleigh Barty, che guida davanti alla boema Karolina Pliskova. Top 10 WTA (Ranking al 20.01.2020) 1 Ashleigh Barty (Australia) 8017 2 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5940 3 Simona Halep (Romania) ...

Tennis - Ranking ATP (13 Gennaio 2020) : Nadal in testa - ma Djokovic è vicino. Matteo Berrettini in Top-10 : Rafael Nadal è sempre al comando del Ranking ATP, ma Novak Djokovic lo insidia ed è sempre più vicino. Il serbo ha conquistato punti importanti nella recente ATP Cup, dove ha battuto proprio il rivale, portando la sua Serbia alla prima storica affermazione. Sul podio virtuale c’è attualmente anche Roger Federer, che precede il russo Daniil Medvedev che proverà a superare lo svizzero nell’ormai imminente Australian Open. Top-10 ATP ...

Tennis - Ranking WTA (13 Gennaio 2020) : comanda sempre Ashleigh Barty. Jasmine Paolini unica azzurra in Top-100 : C’è sempre l’australiana Ashleigh Barty in testa al Ranking WTA al 13 Gennaio 2020. Dietro la vincitrice delle WTA Finals, ci sono sempre la ceca Karolina Pliskova e la giapponese Naomi Osaka. In quarta posizione c’è Simona Halep, che precede l’ucraina Elina Svitolina. TOP-10 WTA (Ranking al 13.01.2020) 1 Ashleigh Barty (AUS) 7547 2 Karolina Pliskova (CZE) 5940 3 Naomi Osaka (JAP) 5496 4 Simona Halep (ROU) 5461 5 Elina ...

Tennis - Jannik Sinner e Matteo Berrettini e l’occasione di scalare il ranking Atp : pochi punti da difendere ad inizio 2020 : Gennaio 2020 si presenta come una ghiotta occasione da non sciupare per due dei principali esponenti del Tennis italiano, ovvero Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il primo, dopo un 2019 da urlo, ha raggiunto il numero 8 ATP e può ancora migliorarsi, mentre il secondo è esploso nella scorsa stagione ed ora punta, a poco più di 18 anni, ad entrare tra i primi 50 al mondo. Entrambi sono accomunati da un fattore: hanno pochi punti da difendere ad ...

Tennis - Ranking WTA (23 dicembre 2019) : comanda Ashleigh Barty - Jasmine Paolini e Camila Giorgi tra le 100 : Immobile la top ten della classifica mondiale WTA alla vigilia del Natale: sul trono resta saldissima l’australiana Ashleigh Barty, che guida davanti alla boema Karolina Pliskova ed alla nipponica Naomi Osaka, braccata a sua volta dalla romena Simona Halep, attardata di soli 34 punti dalla giapponese. Top 10 WTA (Ranking al 23.11.2019) 1 Ashleigh Barty (Australia) 7851 2 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5940 3 Naomi Osaka (Giappone) ...

Tennis - Ranking ATP (23 dicembre 2019) : Rafael Nadal numero 1 - Berrettini ottavo. Jannik Sinner al numero 78 : Alla vigilia del Natale il Ranking mondiale ATP non vede cambiamenti tra i primi dodici: eventuali avvicendamenti si registreranno con il nuovo anno. La sfida che genererà maggior interesse, ovviamente, riguarderà il numero uno, dove lo spagnolo Rafael Nadal mantiene parte con 840 punti di vantaggio sul serbo Novak Djokovic. Top 12 ATP (Ranking al 23.12.2019) 1 Rafael Nadal (Spagna) 9985 2 Novak Djokovic (Serbia) 9145 3 Roger Federer (Svizzera) ...

Tennis - Camila Giorgi resta tra le top 100 del ranking WTA : decisiva la sconfitta di Minnen contro Sasnovich : Sospiro di sollievo per Camila Giorgi, che chiuderà un 2019 molto complicato tra le top 100 del ranking WTA, proprio nell’ultima posizione utile. Decisivo il risultato della seconda semifinale del torneo 125K di Limoges (Francia), dove la belga Greet Minnen, che attualmente occupa la posizione numero 118 del ranking, è stata sconfitta dalla bielorussa Aliaksandra Sasnovich con il punteggio di 2-6 6-2 6-2. La ventunenne originaria di ...

Tennis : Juan Martin Del Potro sarà agli Australian Open con il ranking protetto : Ci sarà anche Juan Martin Del Potro a Melbourne per l’edizione 2020 degli Australian Open. L’argentino, i cui problemi fisici continuano a tormentarlo senza sosta, ha infatti intenzione di utilizzare il ranking protetto per partecipare al primo Slam dell’anno, essendo precipitato al numero 123 delle classifiche mondiali. Del Potro, in carriera, non ha mai particolarmente brillato nel primo Slam dell’anno in relazione agli ...

Tennis - Jannik Sinner e la scalata del ranking ATP : dove può arrivare vincendo il Challenger di Ortisei? E quanti soldi guadagnerà? : Jannik Sinner affronterà il francese Antoine Hoag nelle semifinali del Challenger di Ortisei 2019, torneo di Tennis in corso di svolgimento nell’amena località altoatesina dove è arrivata anche la neve nel corso di questa settimana. L’azzurro, reduce dal trionfo alle Next Gen ATP Finals, si è presentato a questo appuntamento da padrone di casa e vuole incantare il proprio pubblico: il 18enne punta senza mezzi termini al trionfo in ...

Tennis - Rafael Nadal chiuderà il 2019 da numero 1 del ranking ATP. Lo spagnolo è il migliore al mondo : Rafael Nadal chiuderà il 2019 al primo posto del ranking ATP, lo spagnolo sarà sicuramente il miglior giocatore al mondo al termine di questa stagione. L’ufficialità è arrivata in seguito alla sconfitta di Novak Djokovic contro Roger Federer alle ATP Finals, il serbo è stato severamente battuto dal Maestro svizzero in due set e dunque non potrà più insidiare la prima posizione in classifica occupata dal mancino di Manacor dallo scorso 4 ...

Tennis - la nuova classifica di Jannik Sinner : a ridosso della 90^ posizione nel ranking. Le proiezioni al Challenger di Ortisei : Jannik Sinner si è comodamente qualificato ai quarti di finale del Challenger di Ortisei 2019, il giovane fuoriclasse italiano ha sconfitto Roberto Marcora in due set senza soffrire minimamente e si è così guadagnato il diritto di affrontare Federico Gaio nella giornata di domani. Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico contro il connazionale e ha tutte le carte in regola per accedere alle semifinali, il ...

