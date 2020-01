Temptation Island gossip, Andrea contro Nathaly Caldonazzo: “Isterica!” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Andrea Ippoliti su Nathaly Caldonazzo: “E’ una persona isterica e opportunista” Si continua a parlare dei protagonisti di Temptation Island Vip anche a distanza di mesi dalla sua fine. Mentre si attende l’arrivo della bella stagione, con l’edizione nip condotta da Filippo Bisciglia, e poi l’edizione vip la cui conduttrice non si sa ancora chi sarà (forse verrà riconfermata Alessia Marcuzzi), si parla dei suoi ex protagonisti come Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Quest’ultimo sui social ha risposto a una domanda di un followers che gli ha chiesto cosa pensasse della sua ex compagna come persona. La risposta piccata non è tardata ad arrivare: “Direi che è una persona isterica, opportunista, creativa e solare”. Temptation Island Vip, Andrea su Nathaly Caldonazzo: “Sta dicendo un mucchio di fesserie” Continuano, ... lanostratv

