Solaro, Barbara d’Urso e Pomeriggio 5 nel tugurio dei due fratelli (Di lunedì 20 gennaio 2020) Barbara d’Urso è tornata con le telecamere di Pomeriggio 5 a Solaro. Dopo il primo servizio di venerdì, la conduttrice di Canale 5 ha mostrato l’interno dell’abitazione dove vivono due fratelli. Una casa che ha tutti i contorni di un tugurio. Sabato anche il Comune di Solaro ha detto la sua sulla vicenda precisando che i due fratelli sono assistiti da anni (clicca qui per l’articolo). La giornalista di Canale 5 è stata in Comune per chiedere conto dei due fratelli che vivono nella sporcizia più totale. su Il Notiziario. ilnotiziario

