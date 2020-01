Simone Moro precipitato in un crepaccio sull’Himalaya: “In caduta libera a testa in giù per 20 metri, mi sentivo scendere verso l’abisso” (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’alpinista bergamasco Simone Moro ha avuto un brutto incidente montano, domenica insieme all’altoatesina Tamara Lunger, mentre stavano tentando la salita del Gasherbrum I e il concatenamento con il Gasherbrum II, nella catena montuosa del Karakoram, sull’Himalaya. È stato lui stesso a raccontare quanto accaduto su Facebook: “Senza stare a girare troppo attorno al concetto, ieri siamo arrivati veramente a un soffio da un epilogo tragico e funesto sia per me che per Tamara – scrive -. Eravamo intenzionati a passare due notti sulla montagna, raggiungere Campo 1, dormire lì e il giorno dopo dirigerci verso Campo 2. Eravamo finalmente fuori dalla cascata di ghiaccio, avevamo superato anche l’ultimo grosso crepaccio e procedevamo sul plateau sommitale. Sempre legati perché sapevamo che i crepacci erano sempre in agguato e antenne sempre dritte ma il morale alto e la ... ilfattoquotidiano

