SAG Awards 2020 | la vittoria di Peter Dinklage e la mini reunion di Game of Thrones FOTO

Le foto e i vincitori dei SAG Awards 2020 : “Parasite” ha vinto per il miglior cast ai premi del sindacato degli attori, mentre le singole interpretazioni premiate sono state le stesse dei Golden Globe

SAG Awards 2020 : Parasite - The Crown e Joaquin Phoenix tra i vincitori : Parasite fa la storia del SAG Awards 2020 diventando il primo film in lingua non inglese a vincere il premio per il miglior vcast, nelle categorie televisive premiati The Crown e La fantastica signora Maisel. I SAG Awards 2020, gli Annual Screen Actors Guild Awards, hanno visto il trionfo del coreano Parasite, della serie Netflix The Crown e della star di Joker Joaquin Phoenix. Parasite ha fatto al storia diventando il primo film in lingua non ...

SAG Awards 2020 - gli attori premiano Parasite - Mrs. Maisel - Fosse/Verdon e Jennifer Aniston : SAG Awards 2020 Parasite dà la zampata verso gli Oscar, Mrs. Maisel il miglior cast di una commedia, The Crown per il drama I premi degli attori per gli attori riservano sorprese con Parasite che vince per il miglior cast di un film prima volta per un film non in lingua originale, portando un pizzico di pepe in più in vista degli Oscar (qui le nomination). I 4 attori due protagonisti e due non protagonisti sembrano ormai pre-stabiliti: Joaquin ...

Chernobyl protagonista alle nomination dei SAG Awards 2020 ma mai come Stranger Things e scoppia la polemica : Un'altra giornata importante per il cinema e il mondo delle serie tv americana con la pubblicazione delle nomination dei SAG Awards 2020 e nuove polemiche sui social. La premiazione della 26esima edizione si terrà il prossimo 19 gennaio ma oggi, a distanza di un mese e poco più, c'è chi punta il dito contro gli attori e le attrici che hanno votato i loro colleghi assegnando loro le nomination e i relativi premi segnando il loro possibile ...

SAG Awards 2020 : The Irishman e C'era una volta a... Hollywood tra i nominati : Le nomination ai SAG Awards 2020 sono state annunciate e tra i potenziali vincitori ci sono le star di The Irishman e C'era una volta a... Hollywood. I SAG Awards 2020 verranno consegnati il 19 gennaio e le nomination confermano l'apprezzamento nei confronti di The Irishman e C'era una volta a... Hollywood. I protagonisti dei film diretti da Martin Scorsese e Quentin Tarantino partono da favoriti in questa stagione di premi che si concluderà con ...