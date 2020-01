Oroscopo settimanale Ada Alberti (20-24 gennaio): previsioni a Mattino 5 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Oroscopo Ada Alberti della settimana: le previsioni zodiacali a Mattino Cinque Nuovo appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti che ha chiuso la trasmissione Mattino 5 condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Con le previsioni zodiacali fino al 24 gennaio si parte dai primi quattro segni dello zodiaco. Se l’Ariete vedrà alcuni progetti lavorativi ripartire piano piano, con un exploit dell’amore in primavera. Per gli amici del Toro l’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. In famiglia potrebbero esserci delle spiacevoli discussioni soprattutto tra giovedì e venerdì. Cautela anche per il segno dei Gemelli soprattutto con il partner. C’è qualcosa da chiarire. Il lavoro artistico può riservare delle sorprese. Invidati sono coloro che sono nati sotto il segno del Cancro. Potranno realizzare qualcosa di più. Ottimo l’amore anche ... lanostratv

