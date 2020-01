‘Ndrangheta e droga a Roma, operazione “Coffee Bean”: San Basilio come Scampia (Di lunedì 20 gennaio 2020) ‘Ndrangheta e droga a Roma. Lo storico quartiere di San Basilio a Roma trasformato in una Scampia. Il paragone con la piazza dello spaccio tristemente nota a Napoli per gli affari della Camorra è nelle carte dell’inchiesta “Coffee Bean” con cui la Direzione distrettuale antimafia di Roma ha smantellato un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga nella capitale, in stretto collegamento con la ‘Ndrangheta calabrese. L’indagine è culminata nell’operazione di questa mattina, quando i Carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato 21 persone, alcune delle quali residenti stabilmente nel quartiere di San Basilio. >> Quanto guadagna la ‘Ndrangheta con la droga operazione “Coffee Bean”, i dettagli Da quanto si legge nella nota diffusa alla stampa dalla Dda, le indagini hanno preso il via nel 2016 ... urbanpost

