Napoli Lazio, i convocati di Gattuso: out Allan e Younes (Di lunedì 20 gennaio 2020) Napoli Lazio, Gennaro Gattuso ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di Coppa Italia di domani Gennaro Gattuso ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera al San Paolo contro la Lazio. Out Younes per un trauma contusivo rimediato durante l'allenamento e Allan per un affaticamento muscolare. Portieri: Karnezis, Meret, Ospina Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Manolas, Mario Rui, Tonelli Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski Attaccanti: Callejon, Insigne, Leandrinho, Llorente, Lozano, Milik

