Napoli, ecco le 10 mete più ambite dai turisti: in testa la Galleria Borbonica (Di lunedì 20 gennaio 2020) Napoli: le 10 mete più ambite dai turisti stando ai dati di TripAdvisor. In testa c’è la Galleria Borbonica (seguita da Napoli Sotterranea e dalle Catacombe di San Gennaro). “Napule è ‘na camminata”, cantava Pino Daniele in una delle sue canzoni più celebri. Un verso che può essere certamente adattato ai nostri giorni, visto che la città di Napoli è ormai piacevolmente invasa dai turisti per tutto l’anno. Le attrattive della città partenopea sono davvero tante, ma è difficile stabilire una classifica sui posti più ambiti da visitare. Tuttavia, come riportato da “Napolitoday”, un indizio in tal senso si può ricavare dai dati del famoso portale TripAdvisor, che di fatto ricostruiscono la top ten dei luoghi preferiti dai turisti. In testa c’è la Galleria Borbonica, seguita da Napoli Sotterranea e dalle Catacombe di San Gennaro (uno dei simboli del rilancio culturale del rione Sanità, ... 2anews

infoitsport : Lazio, Inzaghi: 'Il Napoli rimane una grande squadra. Ecco le condizioni di Luis Alberto' - MundoNapoli : Napoli tutti in ritiro, ecco che aria tira a Castel Volturno - 1900_since : #NapoliLazio: #LuisAlberto non ce la fa. Ecco le ultime da #Formello -