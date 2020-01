LIVE Sinner-Purcell, Australian Open 2020 in DIRETTA: 7-6 6-2 4-4. La pioggia ferma tutto, non si riparte prima delle 9.30 (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-OPELKA FABIO FOGNINI SPACCA LA PROPRIA RACCHETTA NEL CORSO DEL MATCH – IL VIDEO FABIO FOGNINI VUOLE TORNARE A CASA: “QUANDO IL PRIMO BIGLIETTO DELLA EMIRATES?” 8.00: Gli organizzatori degli Australian Open continuano a prendere tempo nella speranza che il tempo migliori e si possa tornare a giocare. Ora è il rinvio è fissato non prima delle 9.30 italiane. La pioggia persiste a Melbourne. Nuova sospensione fino alle 8.30 Italiane Ancora posticipato il rientro in campo di Sinner e Purcell. Non prima delle 7.30 italiane. Ennesimo rinvio. Non si gioca prima delle 7.00. Non si torna in campo prima delle 6.00, ma continua a piovere a Melbourne….. Riprenderemo la nostra DIRETTA appena Sinner e Purcell rientreranno in campo. Ricordiamo che Jannik aveva vinto i primi due set per 7-6 ... oasport

