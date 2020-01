LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6 2-6 3-6 | Australian Open 2020 in DIRETTA | tutto facile per il

LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6 2-6 2-5 - Australian Open 2020 in DIRETTA : il greco a un passo dal match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME TSITSIPAS (0-6 2-6 2-5) – Out il rovescio di Caruso, il siciliano urla tutta la propria frustrazione. 40-30 Sale a rete il greco, ma viene beffato da Caruso. 40-15 Tsitsipas muove magistralmente la palla con il dritto e conquista il punto. 30-15 Perfetto il rovescio di Tsitsipas che gli apre il campo per il dritto vincente. 15-15 Tiene bene il campo il siciliano, che con il dritto prende ...

LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6 2-6 1-2 - Australian Open 2020 in DIRETTA : il siciliano prova a giocarsela nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Tocco di estrema sensibilità di Tsitsipas. GAME TSITSIPAS (0-6 2-6 1-2) – Nettamente out la risposta di Caruso. 40-0 Prima al centro e schiaffo al volo di Tsitsipas. 30-0 Fuori misura il dritto di Caruso. 15-0 Attacco vincente di Tsitsipas. GAME CARUSO (0-6 2-6 1-1) – Out Tsitsipas con il dritto d’attacco. Buon avvio di terzo set per Caruso, che ora sui turni di battuta è più ...

LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6 2-6 - Australian Open 2020 in DIRETTA : tutto facile per il greco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SET TSITSIPAS (2-6) – Altro attacco poco convinto di Caruso, Tsitsipas piazza il secondo break e conquista il secondo set in quaranta minuti di gioco. LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6 2-6 0-40 La smorzata di Tsitsipas sorprende Caruso salito a rete. Tre SET POINT in arrivo per il greco. 0-30 Tsitsipas prende il controllo dello scambio e chiude con il dritto. 0-15 Caruso si ferma in rete. GAME ...

LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6 1-2 - Australian Open 2020 in DIRETTA : il siciliano conquista il primo game del match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE game TSITSIPAS (0-6 1-2) – Caruso fuori giri con il rovescio. 40-15 Ace di seconda. 30-15 Quando Tsitsipas accelera Caruso non riesce a mantenere quel LIVEllo di velocità: anche stavolta dritto in rete. 15-15 Raro errore con il dritto del greco. 15-0 Attacca bene Tsitsipas e chiude con la volée a rete. game CARUSO (0-6 1-1) – Prima robusta e finalmente Caruso si sblocca. Vediamo se ...

LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6 - Australian Open 2020 in DIRETTA : primo set a senso unico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO SECONDO SET SET TSITSIPAS (0-6) – Il greco chiude con il rovescio dopo soli 22 minuti: dominio totale per la testa di serie numero 6 in questo primo set. 0-40 Caruso out con il dritto. Tre SET POINT per Tsitsipas. 0-30 Doppio fallo del siciliano. 0-15 Caruso ci prova con un timido servizio e dritto, Tsitsipas lo trafigge con il passante. GAME TSITSIPAS (0-5) – Ancora niente ...

LIVE Caruso-Tsitsipas 0-3 - Australian Open 2020 in DIRETTA : partenza in salita per il siciliano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Scappa il dritto al siciliano. 40-30 Caruso sale a rete, il passante del greco non supera la metà campo. 30-30 Out il rovescio a incrociare di Tsitsipas. 15-30 Non riesce lo schema servizio-dritto, la palla non oltrepassa la rete. 15-15 Tsitsipas stecca con il rovescio, si carica il tennista di Avola. 0-15 Risposta profondissima di Tsitsipas, sorpreso Caruso. GAME TSITSIPAS (0-3) – ...

LIVE Caruso-Tsitsipas 0-1 - Australian Open 2020 in DIRETTA : il greco tiene il primo turno di battuta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Risponde subito presente il greco. 0-15 Ottimo rovescio vincente di Caruso. BREAK TSITSIPAS (0-2) – Caruso sbaglia ancora con il dritto, primo break del match. 30-40 Splendida risposta del greco che costringe Caruso all’errore con un colpo profondo. 30-30 Ottima prima interna del siciliano. Vano il challenge chiesto da Tsitsipas. 15-30 Scappa il dritto a Caruso. 15-15 Passante di ...

“Verme - mi fai schifo!”. Domenica LIVE : Paola Caruso perde la testa in diretta e se la prende con lui : È tornata ed è più combattiva che mai Paola Caruso che durante l’ultima puntata di Domenica Live ha dato letteralmente spettacolo. Nell’altro angolo del ring il suo ex fidanzato Moreno Merlo, con il quale ha avuto uno scambio di battute tutt’altro che pacato. L’ex Bonas in studio ha subito trattato l’argomento legato all’ex fidanzato Moreno, in collegamento con la trasmissione Domenicale di Canale 5. “Moreno Merlo? Non ha mai smesso di ...

LIVE Caruso-Tsitsipas - Australian Open 2020 in DIRETTA : siciliano senza nulla da perdere contro il fenomeno greco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match – Il programma completo degli Australian Open (20 gennaio) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Salvatore Caruso e Stefanos Tsitsipas, valevole per il primo turno degli Australian Open 2020 di tennis. La sfida avrà luogo nella Margaret Court Arena, uno dei tre campi principali di Melbourne: i favori del pronostico sono chiaramente ...

Domenica LIVE - Paola Caruso furiosa con l'ex Moreno Merlo : «Mi chiama me***. Fai schifo» : Avviene a Domenica Live, a distanza, in video-collegamento, l?incontro/scontro tra Paola Caruso e il suo ex Moreno Merlo. «Mi chiama merda, mi augura di non lavorare più e io...

Lo Sfogo di Paola Caruso in Diretta a Domenica LIVE! : A Domenica Live torna Paola Caruso molto arrabbiata con due concorrenti del Grande Fratello Vip: la donna in studio ha un forte scontro con Moreno Merlo. Ecco cosa è successo in Diretta nel salotto di Barbara D’Urso! A Domenica Live ancora una volta è ospite Paola Caruso che in questa puntata è assoluta protagonista. La showgirl è molto arrabbiata e si scaglia contro Ivan Gonzalez, attualmente inquilino nella casa del Grande Fratello Vip, ...

Moreno Merlo vs Paola Caruso : lo sfogo dopo il confronto a Domenica LIVE (video) : UPDATE 19:57 Anche Paola Caruso, attraverso una serie di Instagram Stories, ha voluto chiarire alcuni punti del'animato confronto con l'ex fidanzato. Nel video, in apertura, trovate tutte le dichiarazioni dell'ex Bonas di 'Avanti un altro' postate su Instagram.prosegui la letturaMoreno Merlo vs Paola Caruso: lo sfogo dopo il confronto a Domenica Live (video) pubblicato su Gossipblog.it 19 gennaio 2020 20:01.

Paola Caruso sta male a Domenica LIVE : “Moreno - mi fai schifo!” : Paola Caruso ha litigato con Moreno Merlo a Domenica Live. Barbara d’Urso ha interrotto i servizi dedicati alla showgirl, per permetterle di riprendersi Paola Caruso è tornata negli studi di Domenica Live da Barbara d’Urso per un nuovo faccia a faccia con il suo ex fidanzato Moreno Merlo. Quest’ultimo ha insinuato che l’ex bonas di […] L'articolo Paola Caruso sta male a Domenica Live: “Moreno, mi fai schifo!” è ...

Moreno Merlo dopo il confronto con Paola Caruso a Domenica LIVE : "Sono ancora sotto choc" : dopo il confronto/scontro con Paola Caruso nell'ultima puntata di 'Domenica Live', di oggi, 19 gennaio 2020, Moreno Merlo è tornato a parlare sui social per commentare quello che è accaduto in trasmissione. Tra minacce di nuove denunce, macchina della verità, canzoni, il duello è stato davvero esilarante. Paola Caruso contro Moreno Merlo a Domenica Live: 'Mi stai buttando fango addosso da mesi. ...