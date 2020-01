Gwyneth Paltrow, ennesima provocazione “La candela con l’odore della mia vagina” (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’attrice lancia la candela con l’odore della sua vagina, polemiche per Gwyneth Paltrow, ma la candela riscuote successo Le stranezze dei Vip non finiscono mai di sorprendere, e questa volta tocca a Gwyneth Paltrow stupire. L’attrice, che è anche una delle amate e pagate di Hollywood, è anche una delle più bizzarre. Già in passato avevano fatto scalpore le sue raccomandazioni per tenere l’organo genitale femminile in ottima salute. Adesso, sempre per restare in tema, lancia la candela con l’odore della sua vagina. Una provocazione che sta destando stupore e commenti anche piccanti, ma Gwyneth Paltrow non ha intenzione di tirarsi indietro. La candela è in vendita su Goop e viene descritta come un oggetto sexy, divertente e meraviglioso, e costa 75 dollari. Abbastanza costosa questa candela, ma il costo è giustificato dal fatto che chi la compra può sentire il profumo della vagina ... kontrokultura

chetempochefa : 'Sai quanto costa? 75$ per una candela al profumo della topa muschiata di Gwyneth Paltrow. Ho letto che è un misto… - chetempochefa : 'Gwyneth Paltrow si è inventata una candela al profumo della sua Iolanda. Io sfido tutte le donne a dire com'è il l… - welikeduel : Memo Remigi e Leonardo Parata in giro per Roma a informare la popolazione sul nuovo prodotto in commercio: la cande… -