Gabriel Garko fiume in piena | Le intime confessioni dell’attore: “La mia parte femminile…” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Gabriel Garko durante la trasmissione di “Io e Te” di Pierluigi Diaco, si lascia andare a rivelazioni sorprendenti sulla sua vita privata e professionale. Parla anche di un abuso subito in gioventù.. Gabriel ha deciso di aprirsi con il pubblico L’attore, ospite del programma “Io e Te” su Rai 1 si confida a ruota libera … L'articolo Gabriel Garko fiume in piena Le intime confessioni dell’attore: “La mia parte femminile…” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

TvTalk_Rai : Ogni anno ci troviamo a interrogarci su questo ruolo della valletta. Rispondete sempre con la storia di Gabriel Gar… - Antone2lo1 : @Il_Mago_KK Prova con Gabriel Garko, forse ti piace di piú - KontroKulturaa : 'Me ne frego...': Gabriel Garko, arriva la confessione inattesa sul suo orientamento sessuale - -