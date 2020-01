Ermanno Scervino oltre tutto, l’armonia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Da venti anni, con inveterata convinzione, Ermanno Scervino propone l’armonia di femminile e maschile, di delicatezza e forza, di frivolezza e severità. Scopriamola anche nella nuova collezione PRE-FALL 2020. L’equilibrio fatto di delicatezza e forza, pervade la nuova collezione firmata Scervino. Questa duplicità palpabile ma evanescente, sempre progressiva, nulla affatto conflittuale crea una estetica in dinamico equilibrio fatta di capi cui una sapienza artigianale unica e profondamente italiana imprime una identità irripetibile. Andiamo nel dettaglio: Foto – Ermanno Scervino Contrasti La collezione pre-fall 20 é percorsa da eleganti contrasti che si amalgamano in un guardaroba sofisticato, aperto alle più personali interpretazioni. Capi dal disegno nitido e le materie preziose sono pensati come moduli da comporre in un disegno ogni volta diverso, nel quale al centro è la ... dilei

Caterinadiiorgi : Ermanno Scervino Uomo autunno inverno 2020: il guardaroba essenziale - GlobeStylesMag : Ermanno Scervino Uomo autunno inverno 2020: il guardaroba essenziale - myyiyangqianxi : RT @dramapotatoe: #OuyangNana in Ermanno Scervino for Hunan TV 2020 Spring Festival Gala. #???? -