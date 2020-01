Australian Open 2020: pagelle 20 gennaio. Berrettini comincia bene, Shapovalov bocciato, Gauff vince lo scontro generazionale (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le pagelle della prima giornata (20 gennaio) degli Australian Open 2020. Matteo Berrettini 7,5: la sfida con Harris era certamente un esordio comodo, ma il tennista romano è stato bravo a renderlo così anche in campo. Un netto tre set a zero in meno di due ore di gioco, con il numero otto del mondo che ha davvero dominato. Buona la prima e avanti così. Novak Djokovic 6,5: un set regalato a Jan-Lennard Struff, ma il serbo ha cominciato nel modo giusto la sua difesa del titolo. La sfida con il tedesco poteva nascondere delle insidie, ma, a parte il terzo set, le indicazioni lasciate dal numero due del mondo sono sicuramente positive. Roger Federer 7: mezzo voto in più rispetto a Djokovic perchè chiude in tre set, lasciando davvero le briciole all’americano Steve Johnson. Lo svizzero domina e concede al massimo tre game in un set al proprio avversario per un esordio davvero perfetto ... oasport

