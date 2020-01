A San Marzano sul Sarno i lavori di messa in sicurezza sulla SR ex SS 367 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Marzano sul Sarno (Sa) – Lunedì 27 gennaio, è prevista la consegna dei lavori di consolidamento del piano viario della SR ex SS 367, nel tratto denominato Via Giovanni 23° situato nel comune di San Marzano sul Sarno. “Iniziamo i lavori – afferma il Presidente della Provincia, Michele Strianese – il prossimo 27 gennaio, e si tratta di interventi di messa in sicurezza del piano viario della SR ex SS 367 nel comune di San Marzano su Sarno. Presumibilmente i lavori saranno ultimati nel giro di una settimana con la realizzazione della segnaletica orizzontale. L’importo complessivo del quadro economico è di circa 55.000 euro. L’intervento è stato affidato all’impresa Fratelli Stile srl di Nocera Inferiore. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura ... anteprima24

