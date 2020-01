WhatsApp down, l’app non funziona: problemi in gran parte d’Europa, impossibile inviare foto, video e audio (Di domenica 19 gennaio 2020) Da oltre un’ora in alcune aree del mondo, tra cui l’Europa, è impossibile inviare via WhatsApp contenuti come foto, video e audio. Secondo i siti specializzati come downDetector, il disservizio è segnalato nel Golfo Persico, in India, nel Sud Est Asiatico e nella Cina meridionale. Attualmente non è nota la natura del problema. Molti utenti stanno lamentando il guasto su Twitter, dove l’hashtag #WhatsAppdown è di tendenza. Non si tratta della prima volta: in passato l’applicazione ha avuto dei down che sono durati un paio di ore che non hanno consentito l’utilizzo dei contenuti multimediali. E’ probabile si tratti di un problema con il server. Al momento la piattaforma di messaggistica non ha rilasciato alcun comunicato per spiegare l’accaduto.L'articolo WhatsApp down, l’app non funziona: problemi in gran parte d’Europa, impossibile inviare ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

