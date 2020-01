Viaggiava in bicicletta sull’autostrada A4, terribile schianto a Milano (Di domenica 19 gennaio 2020) Un uomo di circa 60 anni, non sono ancora state rese le sue generalità, è morto dopo essere stato investito da un auto. In autostrada. E’ successo in provincia di Milano. Sembra inverosimile, ma saranno gli inquirenti a stabilire come possa essere stato possibile che una bicicletta potesse viaggiare in autostrada, sulla trafficata A4. Non … L'articolo Viaggiava in bicicletta sull’autostrada A4, terribile schianto a Milano proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

