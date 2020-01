Vi ricordate di Paola e Chiara? Tornano insieme in Tv a sette anni dal loro addio (Di domenica 19 gennaio 2020) Vi ricordate delle sorelle Paola e Chiara? Il duo canoro che negli ’90 e 2000, ha infiammato con le loro canzoni generazioni di fan torna insieme in Tv a sette anni dal loro addio ufficiale. Le due artiste avevano deciso di porre fine alla loro collaborazione musicale, prendendo strade diverse. Ad annunciare la separazione era stata la stessa Chiara che, durante un’intervista a Verissimo nel 2013, aveva rivelato i motivi del litigio con la sorella. Paola e Chiara Iezzi, non si sono parlate per diversi mesi. La ‘bruna’ del duo canoro, aveva diChiarato al tempo della separazione: “Non ci parliamo ormai da quattro mesi ma io le voglio un mondo di bene e a Natale sicuramente ci vedremo e parleremo. Magari, in futuro, io e Paola riusciremo ancora a fare un disco insieme”. Paola e Chiara Tornano in televisione insieme Era l’estate del ... Leggi la notizia su velvetgossip

