Treofan, lavoratori: “La lotta continua nonostante procura di licenziamento” (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBattipaglia (Sa) – “Non siamo stati licenziati e la Treofan Battipaglia non è chiusa!”. Chiedono un aiuto a diffondere notizie corrette i 58 lavoratori dello stabilimento per il quale da venerdì è ufficiale l’avvio della procedura di licenziamento collettivo. L’informazione, in alcuni casi, è stata distorta e, alla rabbia per la scelta della nuova proprietà, si aggiunge, per i lavoratori e le organizzazioni sindacali, un ulteriore motivo contro il quale combattere. “Siamo tutt’ora in cassa integrazione e con un processo di reindustrializzazione in corso”, gridano oggi i dipendenti dell’industria determinati a continuare nella lotta, nonostante nella procedura di avviamento del licenziamento, l’amministratore Anurodh Garg abbia indicato tutti i motivi per i quali la nuova proprietà giustifica l’eccedenza dei ... Leggi la notizia su anteprima24

