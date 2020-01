Terremoti nel Basso Piemonte: monitoraggio in corso, al momento nessuna criticità (Di domenica 19 gennaio 2020) “Stiamo seguendo con attenzione l’evoluzione dell’evento, che al momento, fortunatamente, non presenta particolari criticità“: lo hanno dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Protezione civile, Marco Gabusi, in riferimento alle scosse di terremoto che hanno interessato il Basso Piemonte. “Continuiamo a monitorare“, aggiungono. “La Protezione civile della Regione Piemonte – si spiega in una nota – segnala che al momento non sono pervenute segnalazioni di danni alle persone e alla cose“. Gli eventi si sono registrati in mattinata “prima tra le province di Cuneo e Asti (magnitudo 3.1 con epicentro al 12 km di profondità tra Neive e Coazzolo) e poi in provincia di Alessandria nella zona di Borghetto di Borbera (magnitudo 2.6)“.L'articolo Terremoti nel Basso ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

news_confusenet : Terremoti, scossa nel Cuneese - TelevideoRai101 : Terremoti, scossa nel Cuneese - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #TERREMOTI: la TERRA è SEMPRE in MOVIMENTO. Ecco Quanti ce ne sono stati nel 2019 e le ZONE a rischio in FUTURO https://t.c… -