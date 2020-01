No Time To Die: ecco il nuovo spot Heineken con Daniel Craig! (Di domenica 19 gennaio 2020) Heineken presenta il nuovo spot televisivo dedicato a 007 con Daniel Craig: il lancio anticipa l'uscita nelle sale il prossimo aprile di No Time To Die! Heineken presenta il nuovo spot televisivo dedicato a James Bond con protagonista Daniel Craig: il lancio anticipa l'uscita nelle sale il prossimo aprile di No Time To Die, venticinquesima pellicola della serie sull'agente segreto più famoso al mondo, di cui Heineken è orgogliosa di essere partner da otto film. Lanciato oggi a livello mondiale per promuovere anche No Time to Die, lo spot verrà trasmesso in oltre 75 Paesi. Partendo dalla premessa che agli occhi dei fan di tutto il mondo Daniel Craig sarà sempre James Bond, lo spot ridefinisce in un'ottica ironica l'ormai classica interpretazione dell'attore britannico. A partire ... Leggi la notizia su movieplayer

