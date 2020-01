Mila Suarez in Senza veli su Instagram

Mila Suarez in topless su Instagram - (Di domenica 19 gennaio 2020) Ludovica Marchese Mila Suarez incanta per l’ennesima volta il popolo del web con uno scatto in cui posa Senza veli e il décolleté è coperto solo da una mano. Piovono applausi su Instagram Mila Suarez è famosa tra il pubblico italiano non solo per la sua lunga storia, ormai terminata, con l’attore Alex Belli – che oggi sarebbe finalmente pronto per diventare padre, ma anche per aver preso parte a Uomini e Donne, come corteggiatrice, a Temptation Island, nel ruolo di tentatrice e infine all’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Inoltre, la showgirl è anche una nota influencer. Su Instagram, infatti, Mila conta un seguito di oltre 200Mila followers che la seguono incessantemente giorno dopo giorno. È qui, infatti, che la modella originaria del Marocco condivide scatti di ogni tipo: da attimi di ordinaria quotidianità a impegni lavorativi, passando ... Leggi la notizia su ilgiornale

