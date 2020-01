Le pagelle del Benevento – Beffa Tuia, Kragl sottotono (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Finisce il match del Vigorito tra il Benevento e il Pisa, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di serie B. Di seguito le pagelle dei giallorossi: Montipò 5,5: Secondo tempo da turista, ma nel primo commette una leggerezza su rinvio e viene Beffato sottomisura da Tuia. Maggio 5,5: Non è in grandissima serata e la catena con Kragl non funziona come dovrebbe, ma nel finale ha l’occasione che vale i tre punti e non è lucido nel concretizzarla. Tuia 5: Due infortuni in pochissimi minuti. Il primo è tecnico e costa il pari alla Strega, il secondo è fisico e lo costringe ad abbandonare il campo. (22’pt Volta 6: entra con autorità e corre pochissimi rischi). Caldirola 6: Fabbro lo mette in difficoltà con la sua velocità, ma col passare dei minuti il suo lavoro è reso più agevole dall’atteggiamento più remissivo degli ... anteprima24

