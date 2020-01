Il cliente non paga, la vendetta dell’imbianchino non si fa attendere (Di domenica 19 gennaio 2020) Imbianchino non pagato, imbianchino imbufalito. Un cliente non ha pagato il lavoro di imbiancatura fatto sulla facciata del suo pub ed è cominciata una faida tra lui e l’imbianchino. Come riporta il Sun, Terry Taylor avrebbe dovuto a Dean Reeves 1150 sterline ma gliene ha date solo 650 e quando l’imbianchino si è fatto avanti per avere il resto del compenso pattuito non ha ricevuto risposta. Siamo a Bolsover, piccolo centro urbano del Derbyshire, in Inghilterra. A quel punto l’imbianchino non ha resistito e si è vendicato: “Vuoi avere la tua casa ritinteggiata? Non fare come Terry, paga tutto il conto! Ora lo farai!”, ha scritto sulla facciata del pub. La cosa finirà in tribunale perché il proprietario del pub di pagare proprio non vuole saperne: sostiene infatti che l’imbianchino non abbia fatto tutto il lavoro nel modo pattuito. “Avevamo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

