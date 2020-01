GF VIP, Ivan Gonzalez bacia Antonella Elia, lei imbarazzata: “Sei tutta rossa” (VIDEO) (Di domenica 19 gennaio 2020) Il sabato appena trascorso è stato parecchio caliente per i concorrenti del Grande Fratello VIP. La produzione ha, infatti, deciso di far vivere ai protagonisti l’esperienza di una cena a tema iberico che, in pochissimi istanti, ha surriscaldato parecchio gli animi. Tutto è incominciato nel momento in cui Antonella Elia ha esortato Ivan Gonzalez a baciare tutte le donne del parterre. Come segno di riconoscimento per aver dato luogo ad una serata tutta dedicata alla sua cultura, l’ex tronista di Uomini e Donne si sarebbe dovuto sottoporre a questo giochino. Ad ogni modo, la situazione ha preso una piega differente perché lo spagnolo ha compiuto un gesto inaspettato. Ivan bacia Antonella appassionatamente Nel corso di una goliardica serata a tema iberico, i concorrenti del GF VIP si sono lasciati molto andare a battutine e frasi piccanti. La prima è stata Antonella Elia, la ... Leggi la notizia su kontrokultura

