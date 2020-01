Elezioni suppletive a Napoli, Ruotolo fa litigare M5S: asse col Pd per uscire dal caos? (Di domenica 19 gennaio 2020) «Almeno alle suppletive appoggiamo Sandro Ruotolo e per le Regionali vedremo quali condizioni si verranno a creare». Per i parlamentari del Movimento 5 Stelle la convergenza sul candidato... Leggi la notizia su ilmattino

fattoquotidiano : Elezioni suppletive Senato Napoli, il candidato del centrosinistra è il giornalista Sandro Ruotolo - Mov5Stelle : Si è conclusa la consultazione su #Rousseau attraverso la quale gli iscritti residenti in Campania sono stati chiam… - Mov5Stelle : Domani, giovedì 16 gennaio 2020 a partire dalle ore 10 fino alle ore 19 gli iscritti abilitati residenti in Campani… -