Che tempo che fa: ospiti Uma Thurman e Mattia Santori delle Sardine, stasera su Rai2 (Di domenica 19 gennaio 2020) Uma Thurman, il portavoce delle Sardine Mattia Santori, i genitori di Giulio Regeni e molti altri ospiti a Che tempo che fa, stasera su Rai2 alle 21.00, in compagnia di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Che tempo che fa torna stasera su Rai2 alle 21:00, con tantissimi ospiti nel salotto della domenica sera firmata RAI, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Come ogni settimana, a precedere la puntata, alle ore 19.40, ci sarà Che tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l'inviato speciale Gigi Marzullo. L'appuntamento di stasera avrà una super ospite: in esclusiva la star hollywoodiana e icona del cinema mondiale Uma Thurman, protagonista del cult di Tarantino Pulp Fiction nel ruolo dell'iconica Mia Wallace e della saga di Kill Bill in ... Leggi la notizia su movieplayer

