Beatrice Valli incinta, preoccupanti rivelazioni: «Non sono stata bene» (Di domenica 19 gennaio 2020) Nelle ultime ore Beatrice Valli ha pubblicato sul suo profilo social una serie di stories per i suoi amati followers. L’influencer è alla sua terza gravidanza e ha spiegato agli estimatori su Instagram di avere dei problemi con il parto. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, dopo essersi sottoposta ad un’attenta visita ginecologica ha affermato che probabilmente al 90% dovrà subire un parto cesareo. Nella prima sua stories ha esordito dicendo che lei e il bambino stanno bene ma purtroppo, a causa di alcune situazioni che si sono verificate durante la gravidanza, lei dovrà sottoporsi al taglio cesareo. Beatrice Valli non nasconde quanto tale situazione l’abbia preoccupata visto che ha sempre fatto parti naturali. Ma non solo! L’influencer avrebbe fortemente voluto che il compagno Marco Fantini, avesse assistito alla nascita di suo ... Leggi la notizia su velvetgossip

