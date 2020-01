Anticipazioni Trame Puntate Tempesta d’Amore dal 20 al 26 gennaio 2020: Christoph in fin di vita (Di domenica 19 gennaio 2020) Nelle Puntate della soap opera bavarese Tempesta d’Amore assisteremo ad un incidente nel quale rischierà di perdere la vita il cattivo Saalfeld. In tal senso Christoph sarà investito e il suo corpo sarà trascinato per una decina di metri. Le conseguenze dello schianto saranno gravissime, ma come sono andati esattamente gli eveni che hanno preceduto lo scontro? Anticipazioni Trame Puntate Tempesta d’Amore dal 20 al 23 gennaio 2020: la fuga di Valentina Lunedì 20 gennaio 2020 – Il tentativo di Annabelle: Annabelle vuole ancora una volta manipolare Jessica per i suoi fini, ma in questo caso la donna si ribellerà lasciando intendere di avere delle prove compromettenti contro di lei. Questa presa di coscienza innescherà nervosismo tra le due al punto da scongiurare una lite vera e propria. In siffatto contesto Annabelle pensa ugualmente di riuscire nel suo malefico ... Leggi la notizia su anticipazioni

zazoomnews : Tempesta d’amore anticipazioni trame tedesche: la terribile vendetta - #Tempesta #d’amore #anticipazioni - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore: Anticipazioni trame dal 27 al 31 gennaio 2020. Federico lascia Roberta, Angela: Venere p… - zazoomnews : Anticipazioni Un Posto al Sole trame dal 20 al 24 Gennaio 2020: ecco cosa accadrà - #Anticipazioni #Posto #trame… -