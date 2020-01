Whatsapp e pubblicità: la decisione di Facebook è chiara (Di sabato 18 gennaio 2020) Il binomio Whatsapp e pubblicità: il 2020 sembrava essere l’anno buono per completare il processo. Ora però arriva la decisione finale di Facebook. Whatsapp, il 2020 sarà anche l’anno in cui arriverà la pubblicità? Un progetto del quale si parla da temnpo e che semnbrava potesse concretizzarsi già nei prossimi mesi. Una rivoluzone, certo, ma … L'articolo Whatsapp e pubblicità: la decisione di Facebook è chiara proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

franzrusso : #Facebook fa marcia indietro, su #WhatsApp non ci sarà alcuna pubblicità. Mark Zuckerberg riconosce che l'… - laferraioli : Top story: Facebook ci ripensa, non ci sarà pubblicità su WhatsApp - Notiziedi_it : Pubblicità in arrivo su WhatsApp? Facebook ci ripensa -