The Witcher di Netflix: Andrzej Sapkowski non voleva realizzarlo a causa del primo e fallimentare adattamento cinematografico (Di sabato 18 gennaio 2020) La prima stagione di The Witcher, la serie Netflix ispirata ai romanzi polacchi di Andrzej Sapkowski e dai videogiochi di CD Projekt Red, è disponibile già da un po' e i fan ne sono rimasti parecchio soddisfatti. Con una seconda stagione in lavorazione e vari rumor che suggeriscono l'arrivo di uno spin-off animato e di una terza stagione già in discussione, possiamo affermare che si è trattato di un buon successo. Questo, tuttavia, non era garantito nelle prime fasi di concept e, a causa di una "brutta esperienza" dell'autore, l'intera serie rischiava di non esser realizzata affatto.Lo ha svelato Tomek Bagiński, il produttore esecutivo della serie, in un'intervista a Comicbook, dove ha svelato che ci è voluto un bel po' di tempo, prima di convincere Sapkowski a dare il via libera alla realizzazione di una serie. Questo perché decenni fa, nel 2002, venne effettivamente realizzato un ... Leggi la notizia su eurogamer

