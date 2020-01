The Order 1886: emergono nuove voci sul possibile arrivo di un sequel (Di sabato 18 gennaio 2020) The Order 1886 è stato uno dei titoli PlayStation 4 che, più di tutti gli altri, aveva puntato i riflettori sulla potenza grafica che l'allora nuova generazione era in grado di ottenere. Sfortunatamente, col tempo il gioco è diventato anche l'emblema della lotta "grafica vs contenuti" che iniziava a dilagare fra i videogiocatori.Il titolo, sviluppato da Ready At Dawn, sebbene acclamato per la grafica, venne anche criticato duramente per la scarsa longevità, il gameplay banale e la povertà di contenuti. Gli sviluppatori, ai tempi, promisero di aver fatto tesoro delle critiche ricevute ma, da allora, un sequel "migliorato" di The Order 1886 non venne mai sviluppato. Un recente rumor, tuttavia, potrebbe suggerire che Ready At Dawn stia lavorando per realizzarne uno e che esso vedrà la luce per la next-gen.La voce viene dall'utente di NeoGaf OsirisBlack, un insider che anni fa aveva svelato ... Leggi la notizia su eurogamer

