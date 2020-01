Sparatoria in casa: ci sono vittime. Coinvolto un bambino (Di sabato 18 gennaio 2020) Dramma nella notte a Grantsville, Utah, quattro persone sono morte in una Sparatoria avvenuta in casa, mentre una quinta si trova in ospedale. Secondo quanto riferiscono i media locali, una persona sospetta è stata arrestata. Teatro del dramma una casa in un quartiere residenziale, tra le vittime ci sarebbe anche un bambino. Sparatoria in casa La violenza si è consumata in un sobborgo di Salt Lake City, ad essere coinvolti in maniera grave sono stati i quattro membri di una famiglia, i quali non sono sopravvissuti alla Sparatoria. Una quinta persona si trova al momento in ospedale. Secondo quanto riferisce il The Deseret News, testata locale, una persona si trova ora in custodia presso la polizia della città e si tratterebbe di un teenager membro della famiglia. Il cordoglio del sindaco di Grantsville Brent Marshall, sindaco della cittadina, si è immediatamente ... Leggi la notizia su thesocialpost

