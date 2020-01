"Pure qui allarme meningite", ma la verità è un'altra (Di sabato 18 gennaio 2020) Sofia Dinolfo In queste ultime ore, attraverso dei messaggi WhatsApp, si è diffusa la falsa notizia circa un caso di meningite scoppiato dentro un supermercato appartenente ad una nota catena commerciale, migliaia di condivisioni hanno creato l'allarme sociale tra gli utenti allarme meningite ma è tutto un fake. Da Agrigento è stato diramato un falso messaggio WhatsApp che, nel giro di poche ore, si è diffuso immediatamente tra migliaia di destinatari arrivando fino a Palermo. Il testo annuncia un caso di meningite dentro un supermercato appartenente ad una rinomata catena commerciale. La notizia “bomba” è stata lanciata ieri attraverso un messaggio da Porto Empedocle diffondendosi,nel giro di poco tempo attraverso le condivisioni, a Canicattì, Agrigento e Favara. In poche ore è stato creato un vero e proprio allarme sociale con riferimento alla notizia di un caso di ... Leggi la notizia su ilgiornale

