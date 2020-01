Paola e Chiara tornano insieme in tv: ecco quando (Di sabato 18 gennaio 2020) Paola e Chiara sono pronte dopo 7 anni per il grande ritorno in televisione. Le due sorelle saranno sedute al tavolo di Che tempo che fa – il tavolo domenica 19 gennaio in onda su Rai 2. Se Paola continua la sua attività con la carriera musicale (recentemente ha pubblicato un duetto con Myss Keta), Chiara prosegue la sua carriera da attrice nel mondo televisivo e cinematografico. L’annuncio è arrivato su Instagram con una storia da parte dei profili delle due sorelle: Paola e Chiara Gli ospiti di domani a “Che tempo che fa – il tavolo” Il comunicato stampa da parte della Rai conferma la presenza di Paola e Chiara insieme ai tanti artisti al fianco del conduttore Fabio Fazio e gli opinionisti fissi Gigi Marzullo e Nino Frassica nella seconda parte del programma. Ospiti del primo blocco saranno Uma Thurman, Paola Deffendi e Claudio Regeni, Paola ... Leggi la notizia su trendit

