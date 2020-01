Pallanuoto, A2 maschile: Vittoria e secondo posto per la Carpisa Yamamay Acquachiara (Di sabato 18 gennaio 2020) Pallanuoto, A2 maschile: La Carpisa Yamamay Acquachiara vince a Pescara e aggancia il secondo posto in classifica. Risultato 13-7. Vittoria e sorpasso della Carpisa Yamamay Acquachiara, che toglie al Pescara i tre punti e il secondo posto in classifica alle spalle della battistrada Anzio Waterpolis. La squadra di Mauro Occhiello ha fatto vedere la stessa buona qualità di gioco espressa al Foro Italico sette giorni fa contro la Roma 2007, ma contro un’avversaria dallo spessore decisamente più elevato rispetto ai capitolini. Anche se, e la premessa è doverosa, il Pescara si è presentato a S.Maria Capua Vetere senza Volarevic, bloccato da un’improvvisa gastroenterite. Inoltre Malara ha perso nel secondo tempo anche il suo miglior giocatore di movimento, Carlo Di Fulvio, espulso da Daniele Bianco assieme a Manuel Occhiello per reciproche scorrettezze. Fino a quel momento Di ... Leggi la notizia su 2anews

