Napoli, Callejon: «Per fare gol serve concentrazione» (Di sabato 18 gennaio 2020) Il commento di José Maria Callejon sui problemi con la finalizzazione della squadra nel pre-partita di Napoli Fiorentina Il Napoli è in cerca della svolta contro la Fiorentina. José Maria Callejon spera in un cambio di rotta, ma sa bene che servirà trovare di nuovo il feeling con il gol. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn. «Arriviamo spesso al tiro ma facciamo pochi gol. Queste cose si allenano, serve concentrazione di testa per segnare perché ci serve».

