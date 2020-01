Milano: oltre mille capi contraffatti, sequestri dei vigili in zona Sarpi (Di sabato 18 gennaio 2020) Milano, 18 gen. (Adnkronos) – Magliette, giacche, cappotti, vestiti. E ancora collane, bracciali, anelli e spille. Sono 1.166 i capi e gli accessori sequestrati dal nucleo antiabusivismo della polizia locale di Milano in un unico negozio in zona Paolo Sarpi, la cui titolare, una cinese di 38 anni, è stata indagata per il reato di contraffazione.I vigili erano in abiti civili e l’operazione ha consentito di rinvenire anche diverse buste in plastica contenenti ciascuna decine di etichette degli stessi marchi, pronte per essere applicate ad altri articoli in vendita nel negozio. La titolare non è stata in grado di esibire né le fatture d’acquisto né altra documentazione utile ad attestare la provenienza della merce.I capi d’abbigliamento e gli accessori esposti per la vendita avevano lghi fasulli di alcuni tra i più famosi marchi di moda: Chanel, Gucci, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

fattoquotidiano : Smog, a Roma valori oltre i limiti anche dopo il blocco delle auto. Emergenza inquinamento a Torino e Milano - andreapizzi6 : @fattoquotidiano Beh, ha intenzione di rimanerci oltre il secondo e terzo mandato come sindaco di Milano... Oppure… - libri_cct : SALONE DELLA CULTURA 2020. Per due giorni Milano diventa la libreria più grande del mondo con oltre 500mila volumi.… -